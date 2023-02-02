İhlas Haber Ajansı

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Bingöl Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor

Bingöl’de geceden beri etkisini sürdüren kar kalınlığı 40 santimi aşarken, belediye ekipleri de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl'de geceden beri etkisini sürdüren kar kalınlığı 40 santimi aşarken, belediye ekipleri de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'de kar yağışı etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken, belediye ekipleri de hummalı bir çalışma başlattı. Vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için çalışan ekipler, 17 araç ve 115 personelle ana cadde ile sokaklardaki karları temizliyor.

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