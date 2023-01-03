Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı, dolandırıcılara karşı uyardı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, yaptığı açıklamada, “Son dönemlerde bazı şahısların Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı başta olmak üzere, Bingöl ilinde görevli hakim, savcı adına aradığını söyleyerek, adliyede çeşitli dosyalarda isminin geçtiğinden bahisle belirtilen hesaba para yatırılması talebinde bulundukları ve geliştirdikleri hileli hareketlerle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Bingöl halkınca bilinmelidir ki, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca telefona yada diğer iletişim yollarıyla adliye-emniyette dosyaların olduğundan bahisle hiçbir şekilde para talebinde bulunulmamaktadır. Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı olarak şahsım adına, ayrıca ilimizde görevli hakim, savcılarımız adına telefon veya diğer iletişim vasıtalarıyla iletişime geçilen vatandaşlarımız tarafından bahsi geçen dolandırıcılık teşebbüslerine hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 112 ihbar hattına bildirmeleri yada Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı müracaat bürosuna bizzat başvuruda bulunmaları önemle rica olunur. Bugüne kadar başsavcılığımıza bildirilen vakalarda, faillerin tespiti ile müsnet suça konu soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir” şeklindeki uyarılarda bulundu.