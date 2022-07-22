Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü, vaka artışına karşı uyardı

Dr. Ramazan Gengörü, artan korona virüs vakalarına karşı uyarılarda bulunurken, hatırlatma dozunun da yapılması gerektiğini bildirdi.

Dr. Ramazan Gengörü artan korona virüs vakalarına karşın vatandaşları uyardı ve tedbir almaya davet etti. Son günlerde Bingöl'de vaka sayılarının arttığına vurgu yapan Gengörü, "Korona virüs vaka sayıları ilimiz genelinde son zamanlarda hızlı bir artış sürecine girmiştir. Genellikle şiddetli boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş ve vücut ağrısı şeklinde görülen vakalar hızlı bir şekilde bulaşma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu şikayetlerle hastanemizin acil servisine başvuran hastaların sayısında artış gün geçtikçe devam etmektedir. Şimdiye kadar hastanemizde yoğun bakımda veya servislerde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ağır hasta sayımızda önemli bir artış olmasa bile bu bulaşma hızının devam etmesi durumunda önümüzdeki günler için kaygı duymaktayız. Bingöl Devlet Hastanesi olarak bütün imkânlarımız seferber edilmiş, ihtiyaç halinde kullanılacak servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirilmiştir. Dönemsel olarak yaz ve tatil mevsimi olması, il dışından ve yurtdışından gelen akraba ve ziyaretçi sayısının artması gibi sebeplerle ilimizde nüfusun arttığı görülmektedir. Zaten hastanemizde normal hasta başvurusunun çok fazla olduğu düşünüldüğünde artan korona vakaları süreci daha da zora sokabilecektir. Tüm bu sebeplerden hareketle vatandaşlarımızdan gerekli tüm tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz. Toplu taşıma araçları, düğün, nişan, taziye vb. her tür kapalı ve kalabalık ortamlarda mutlaka tedbirlere uymalıyız. Gribal hastalık belirtileri olan vatandaşlarımızın kendilerini mutlaka izole etmeleri ve asla kalabalık ortamlara girmemeleri gerekmektedir" dedi.

"Randevusuz aşı olabilirsiniz"

Randevusuz aşının mümkün olduğunun altını çizen Gengörü, sözlerini söyle sürdürdü:

"Bu süreçte etkinliği ve faydası net olarak ortaya konan aşılarımızın hatırlatma dozlarının yapılmasına da devam edilmekte olup, hastanemizde randevusuz olarak da vatandaşlarımız aşılarını olabilmektedirler. Ayrıca gribal hastalık ve benzeri semptomları olan tüm hastalarımızda hastanemizde korona virüs testlerini yaptırabilmektedirler. Lütfen komşularımıza ve çevremizdeki tüm insanlara saygının bir gereği olarak tedbiri elden bırakmayıp, herhangi bir semptomunuz varken asla toplum içerisinde bulunmayalım. Özellikle büyüklerimizin, yaşlılarımızın virüse çok daha hassas olduğunu bilerek aşıları dahil onları koruma yönünde elimizden gelen tedbir ve çabayı gösterelim.”