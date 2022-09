Bingöl Devlet Hastanesinde ilk kez kalıcı kalp pili takıldı

Her gün yeni bir işlemi ilk kez uygulamanın gururunu Bingöl Devlet Hastanesinde son olarak vatandaşları çevre illere bağımlılıktan kurtaracak kalıcı kalp pili takılması işlemi gerçekleştirildi. Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü'nün de katıldığı operasyon Uzm. Dr. Ali Hakan Konuş ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşları dışa bağımlılıktan kurtarmak için geldikleri günden beri her türlü teknik alt yapıyı desteklediklerini ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, “Geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir ve daha rahat hizmet verme anlayışı içerisinde olduk. Burada yapılabilecek imkanlarda olan her işlemi gerçekleştirme adına her adımı attık. Doktorlarımızın bir işlemi yapabileceklerine inandıklarını gördüğümüzde hemen gerekli teknik alt yapı ve malzeme desteğini sunmaya gayret ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bingöl halkı büyük bir meşakkatten kurtulacak”

Yaptıkları işlemin Bingöl halkı için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ali Hakan Konuş ise “Hastanemiz kardiyoloji kliniğinde uzun süredir koroner anjiyografi yapmaktayız. Kalıcı kalp pili takılması işlemi ise hastanemiz kurulduğundan beri yapılmamaktaydı. Hastanemizde teknik alt yapı desteği ve planlamalarımızı yaparak kalıcı kalp pili takılması işlemini gerçekleştirmeye başlamış bulunmaktayız. Bu sayede imkanlarımız dahilinde acil kalıcı kalp pili işlemleri için Bingöl halkımız çevre illere gitmek zorunda kalmayacak, büyük bir meşakkatten kurtulmuş olacaklar” diye konuştu.