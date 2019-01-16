Bingöl en az asayiş olan iller arasında ilk sırada

Bingöl'ün ülke genelinde asayiş olaylarında yüz bin kişiye düşen sayılara göre en az suç işlenen iller arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün görev alanına giren suçlarla ilgili olarak 2018 yılında yapılan çalışmalarda, ülke genelinde asayiş olaylarında 100 bin kişiye düşen olay sayılarına göre ilimiz en az olay işlenen iller arasında 1. sıradadır. İlimizde 2017 yılında 4 bin 25 adli olay meydana gelirken, 2018 yılında 3 bin 563 adli olay meydana gelmiş, ilimizde meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi çalışmalarında 2017 yılında ülke genelinde 20. sırada iken 2018 yılında 6. sıraya inmiştir. Asayiş olaylarında ülke genelinde aydınlatma oranımız 2017 yılında 30. sırada iken 2018 yılında yüzde 53 oranında başarı gösterilerek 16. sıraya,mala karşı işlenen suçların aydınlatma çalışmalarında 2017 yılında ilimiz ülke genelinde 27. sırada iken 2018 yılında 19. sıraya yükselmiştir"denildi.

2018 yılında meydana gelen mala karşı işlenen suçlarla ilgili bilgi verilen açıklamanın devamında," İlimizde faaliyet gösteren bir kuyumcunun çelik kasasının şifresinin kırılması suretiyle 180 bin TL değerinde altın, saat ve para çalınması olayı meydana gelmiş ve olayın şüphelileri 12 saat içerisinde Diyarbakır ilinde çalınan altın ve saatlerin bir kısmı ile 7 iş yerinden 50 bin TL değerinde 5 bin 800 paket sigara çalınması olayında, olayı gerçekleştiren şahıslar çalınan sigaraların büyük bir kısmı ile, bir gecede 11 iş yeri ve 1 evden hırsızlık olayı olayında, şüpheli şahıslar ekiplerimiz tarafından 1 gün içerisinde çalınan eşyaların bir kısmı ile yakalanmışlar ve sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmışlardır"ifadelerine yer verildi.

Bingöl, suç aydınlatmada 8'inci sıraya yükseldi

Özellikle yaz aylarında çok sayıda bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayı meydana geldiği aktarılan açıklamada," Yine görevlilerimiz tarafından olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar çalınan bisiklet ve motosikletlerin büyük kısmı ile yakalanmış, ayrıca ilimizde faaliyet gösteren kuyumcularda meydana gelen çok sayıda sahte altın dolandırıcılığı olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren şahısların bir kısmı ilimizde yakalanmış bir kısmı da çevre illerde yakalattırılmışlardır. Kişilere karşı işlenen suçlarda ilimiz ülke genelinde 2017 yılında 65. sırada iken 2018 yılında 6. sıraya, suç aydınlatma çalışmalarında ise ilimiz ülke genelinde 2017 yılında 11. sırada iken 2018 yılında yapılan planlı ve özverili çalışmalar neticesinde 8. sıraya yükselmiştir.Meydana gelen kasten öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı,taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, hakaret olaylarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda ilimiz ülke genelinde 2017 yılında 70. sırada iken 2018 yılında bu suçların önlenmesi için çalışmalar yapılmış ve 6. sıraya yükselmiştir" denildi.

2018 yılında meydana gelen kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili bilgi de verilen açıklamada;" Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ilimizde kumar oynamak ve oynatmak suretiyle aile içi şiddet olaylarının artığı, kişilerin ve ailelerin ekonomik anlamda çöküşlerine neden olduğu tespit edilmiş ve bu kapsamda özellikle internet üzerinden yasadışı bahis adı altında kumar oyunlarının sıklıkla oynandığının tespit edilmesi üzerine ilimizde eş zamanlı olarak toplam 194 personel ile 13 iş yeri ve 62 ikamette operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda bu suçla ilgili olarak 144 şüpheli şahıs yakalanmış 4.185.000.00 TL değerinde 21 adet taşınmaz, 27 adet taşınır mal, 171 adet bilgisayar, 11 adet tablet, 113 adet cep telefonuna el konulmuştur. Yakalanan şüphelilerin büyük çoğunluğu adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Kumar oynayan toplam 238 şahsa idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Yine kişilere karşı işlenen suçlarda suça karışan şahıslardan 2 adet tüfek, 8 adet tabanca, 8 adet şarjör, 111 adet fişek, 14 adet bıçak çok sayıda balta muşta yakalanmıştır. Ayrıca ilimizde hakkında yakalama kaydı bulunan şahıslardan 2017 yılında 1171 şahıstan 1108 şüpheli yakalanırken, 2018 yılında 1448 şahıstan 1257 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. İlimizde meydana gelen adli olayların aydınlatılması ve önlenmesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizin etkin, özverili ve gayretli çalışmaları 2019 yılında da devam edecektir"ifadelerine de yer verildi.