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Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.


Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bingöl- Erzurum karayolunun 0-15 kilometresinde tipi meydana geldi. Kar ve tipi nedeniyle karayolu tırların geçişine kapatıldı.


Tipinin ardından uyarı yapan Bingöl Valiliği, “Sürücülerimizin dikkatine, Bingöl-Erzurum karayolunun 0-15 km'leri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.45'te tır geçişlerine kapatılmıştır” şeklinde açıklama yaptı. Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

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