Bingöl fotoğraflarla ayrı bir güzel

Türkiye'de ilk defa Bingöl'de düzenlenen ve 3 gün süren "1. Kış Fotosafari' kapsamında çekilip, dereceye giren fotoğraflar belirlenirken, ortaya çıkan görseller kentin güzelliklerini ortaya çıkardı.

Türkiye'de ilk kez Bingöl'de düzenlenen ve yurt içinden, yurt dışından 529 fotoğrafçının katıldığı 3 gün süren ‘Bingöl 1. Kış Fotosafari' yarışması tamamlandı. Valilik, Bingöl Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü tarafından (BİFSAK) organize edilen yarışmada birinci Ebubekir Bürçün'in çektiği kekliklerle kentin fotoğrafı, ikinci Levent Ateş'in çektiği yaşam fotoğrafı ve üçüncü İlyas Malçok'un çektiği keçi ile sahibinin yer aldığı fotoğraf oldu. Öte yandan yarışma kapsamında bir çok katılımcı ise özel ödül aldı.

Yarışmada çekilen ve dereceye giren fotoğrafları ise valilik tarafından yayınlandı.

Bingöl'ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin fotoğraf arşivini oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma çekilen fotoğraflar ise kentin güzelliğini ayrı bir şekilde ortaya çıkardı.