İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Mahmud Arda oldu

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti’nin 3.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti'nin 3. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde, başkanlığa Gazeteci Mahmud Arda seçildi.


Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, derneğin Toplantı salonunda gerçekleştirildi.Divan seçimin ardından 43 üyenin katıldığı kongrede oylamaya geçildi. Oylama sonrası Mahmud Arda, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçildi.


Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda, “ 2013 yılında kurulan Bingöl Gazeteciler Cemiyetinin 3. Olağan kongresini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cemiyetimiz, bugün itibariyle 6. yılını geride bıraktı. Cemiyetimizi başarılı bir şekilde yöneten Yunus Budak'a, yönetim kurulu ve tüm üyelere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte tüm üyelerimizle dayanışma içerisinde gazetecilerin sorunlarının çözümü için gayret göstereceğiz"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.