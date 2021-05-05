Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları projesi için sahada çalışma başlayacak

Bingöl'den sulu tarım ile ekonomiye yılda 13 milyon 680 bin TL katkı sağlayacak olan ve ihalesi yapılan "Genç Vahkin Mikrohavzası Sulama" projesi için çalışmanın başlayacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları (Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip) işinin ihalesinin yapıldığı aktarıldı.

Bingöl ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “ Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini 26.04.2021 tarihinde imzaladık. Projenin tamamlanması ile Bingöl ili Genç İlçesi Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip köylerinin 10 bin 794 dekar tarım arazisi cazibeli borulu şebeke ile sulanacaktır. Projenin Bingöl ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İş kapsamında bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 13 milyon 680 bin TL katkı sağlanmasının hedefleniyor" dedi.

Ayırca, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu belirtilerek, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu aktarıldı. Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği kaydedildi.