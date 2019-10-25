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Bingöl Genç'te çatı yangını korkuttu

Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Yangın, İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler binadan vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.


2 ayrı itfaiye aracıyla aynı anda müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında çatı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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