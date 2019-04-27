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Bingöl Genç'te ‘Hayallere Uzanan Eller' projesi

Bingöl’ün Genç ilçesinde ‘Hayallere Uzanan Eller’ projesi kapsamında öğrencilerin istekleri yerine getirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ‘Hayallere Uzanan Eller' projesi kapsamında öğrencilerin istekleri yerine getirildi.


Genç ilçesi İMKB Atatürk Ortaokulu tarafından başlatılan ‘Hayallere Uzanan Eller' projesi kapsamında, okuldaki yetim, öksüz ve maddi durumu yetersiz olan 72 öğrencinin hayalleri gerçekleştirildi.Öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri olan bisiklet, tablet, kitap, giyim ve benzeri birçok isteği proje kapsamında yerine getirildi.


Proje kapsamında ilerleyen süreçte çeşitli etkinliklerde yapılacağı aktarıldı.

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