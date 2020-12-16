Bingöl Genç'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür desteği

Bingöl'ün Genç ilçesinde sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelere ücretsiz kömür dağıtımına başlandığı bildirildi.

İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, kış mevsimi nedeniyle ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere kömür yardımının başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “ Vatandaşların kışı sıcak ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe merkez ve köylerde toplam 4 bin ton kömür dağıtılacak. Kömür köylerde ve ilçe merkezinde hak sahiplerine evlerinde teslim edilecek. Köylerde hane başına 30'ar torba, ilçe merkezinde ise hane başına ise 35 ila 40 torba arasında kömür dağıtımı yapılacak” denildi.