İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl Halk Eğitim Merkezi'nde 50 bin maske üretilip dağıtıldı

Bingöl’de Halk Eğitimi Merkezi’ndeki usta öğretici kadınlar, pandemi nedeniyle 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi.

Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğretici kadınlar, pandemi nedeniyle 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 nedeniyle her alanda çalışma yapılıyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından da maske üretimi için kurslar açılıp, kadınlara eğitim veriliyor. Şuana kadar 20 kadın kursiyer tarafından pandemi ile mücadele kapsamında 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Üretilen maskelerin kamu kurumlarına ulaştırıldığı aktarıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:“ Okul ve kurumların maske ihtiyacını karşılamak için maske dikim kursu açıldı. Bingöl Valiliği koordinesinde ve İŞKUR İl Müdürlüğünde açılan maske dikim kurslarına 20 bayan kursiyer devam etmektedir. Kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR tarafından ödenen ücret ile aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Günde bin maskenin üretildiği Halk Eğitimi Merkezi'nde Nisan ayından bu yana 50 bin maske üretilip kamu kurumlara teslim edilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.