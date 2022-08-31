Bingöl İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen komisyon toplantısına İl Müdürü Halil Yücel ile birlikte, komisyon üyesi kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilirken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında da bir sunum yapıldı. Yücel bu yıl yaygın eğitimde kursiyer sayısının il nüfusuna oranına göre ülke genelinde yapılan değerlendirmede artış göstermesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda yılın değerlendirilmesi yapıldı. Açılan okuma yazma, genel ve mesleki teknik kurslar, işbirliğinde açılan kurslar ve destekleme ve yetiştirme kursları, açık ortaokul ve açık lise çalışmaları ile ilgili Şube Müdürü Mehmet Arslan tarafından sunum yapılırken toplantı sonunda kurum müdürlerinin talepleri değerlendirildi.