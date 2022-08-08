Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde '2022 Afet Tatbikat Yılı' faaliyetleri çerçevesinde yangın tatbikatı yapıldı.

2022 Afet Tatbikat Yılı faaliyetleri çerçevesinde, Sivil Savunma ve İşyeri Sağlık Güvenlik Birimlerinin koordinesiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğünde temel afet bilgilendirme tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirten İl Müdürü Halil Yücel, "Bugün çok verimli tatbikat gerçekleştirdik. Sivil Savunma ve İşyeri Sağlık Güvenlik Birimlerimizin ekipleriyle birlikle organize bir çalışma gerçekleştirdik. Yangın tatbikatı işbirliği halinde tüm ekipler tarafından başarılı bir şekilde uygulandı. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu tatbikatlardaki amaç, personel ve çalışanlara temel afet bilinci oluşturmak, muhtemel bir yangına, depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, herhangi bir yangına en erken ve en az zararla atlatmak doğal afetler konusunda doğru bilgiler ışığında tecrübe aktarımını sağlamak” dedi.

Tatbikat anında tehlike sireninin duyulmasının ardından, İl Milli Eğitim çalışanları tahliye edilerek açık alana çıkarıldı. Hazırlanan senaryo gereği İtfaiye Müdürlüğünden gelen ekipler tarafından yangında kurtarma operasyonu yaptı. Senaryo gereği tatbikat sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen yangın olayı, itfaiye ekipleri tarafından zayiatlar en aza indirilerek, kontrol altına alınma ve söndürme faaliyetleri gerçekleştirildi.