Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Vatandaşları maske, mesafe, temizlik kuralına uymaya ve aşı olmaya davet ediyorum"

Bayramda vaka sayılarının artabileceğine dikkat çeken Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, "Vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya, aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara çağrıda bulundu. Korona virüs ile mücadelenin en önemli unsurunun maske, mesafe, temizlik ve aşı olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Aşı, korona virüse karşı geliştirilmiş en önemli silahtır. Aşı oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının yeniden yükseldiği Sağlık Bakanımızın açıklamalarından da anlaşılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde kısıtlamaların kaldırılması, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin artması ile birlikte kontrolsüz ve tedbirsiz ziyaretlerin çoğaldığı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymada gevşeme görülmüştür. Şüphesiz kuralların ve tedbirlerin hiçe sayılması vaka artışını da beraberinde getirmiştir. Tedbirlere riayet edilmemesi durumunda aşı oranının da düşük olduğu ilimizde Kurban Bayramında vaka sayısında artış oluşturacağı aşikardır" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşı hususunda gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Gündoğdu, "Hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde aşı odaları oluşturulmuştur. Şehir ve ilçe merkezlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda Mobil Aşı Uygulama Noktaları faaliyete geçirilmiş, mobil aşı ekiplerimiz tarafından ev ev, köy köy, mahalle mahalle dolaşılarak vatandaşlarımızın aşıları yapılmaya çalışılmıştır. Aşı için tüm imkanlar seferber edilerek, korona virüsün son bulması için her türlü çalışma titizlikle yerine getirilmektedir. Korona virüsü hayatımızdan çıkarmak, sosyal hayatımızı yeniden hareketlendirmek, birbirimizi yeniden gönül rahatlığıyla ziyaret ettiğimiz günlere yeniden ulaşmak, sağlıklı ve endişesiz günlere ulaşmak için tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya ve 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızı hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize ve mobil aşı uygulama noktalarına randevusuz aşı olmaya davet ediyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.