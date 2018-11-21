Bingöl itfaiyesine 32 metre merdivenli İtfaiye aracı

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün filosuna merdiveni 32 metreye kadar yükselebilen itfaiye aracı ile 1 kanal açma aracı ve 2 cenaze aracı kazandırıldı.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kısa süre önce İtfaiye Müdürlüğü filosuna dahil edilen yeni araçları inceledi.

İtfaiye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 32 metre yüksekliğe sahip itfaiye aracını filoya kattıklarını belirten Başkan Barakazi,"887 Bin TL'ye mal edilen itfaiye aracı tam donanımlı. İtfaiye aracımızda bin litre su deposu, köpük tankı mevcut. Aracın tüm kontrol sistemi elektronik olup rüzgarlı zamanlarda merdivenin kalkışını engelleyen sistem ve araç dengeleme sistemi gibi güvenlik sistemleri ile donatılmış olup Avrupa standartlarına uygun bir itfaiye aracıdır. İtfaiye aracımızın en büyük özelliği ise 32 metre yüksekliğe sahip merdivenin olmasıdır. Elimizde mevcut olan itfaiye araçları 28 metre olup 8 katlı binalara yetişememekteydi. 32 metrelik itfaiye aracı ile merkez TOKİ'ler başta olmak üzere bütün 8 katlı binaların çatılarına dahil müdahale edebilecek bir araçtır” dedi.

Araç filosuna bir kanal açma aracı (vidanjör) ile 2 cenaze aracı da kazandırdıklarını da kaydeden Barakazi;" Mevcutta 1 adet aktif çalışan kanal açma aracımız vardı. Bu araç ile birlikte ilimizde aktif çalışan kanal açma aracı sayısı 2'ye çıkartılarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiş ve işleri hızlı hale getirmiştir. Bu aracımızın da maliyeti 418 bin TL'dir. Ayrıca, cenaze aracına dönüştürülmek üzere 2 adet ambulans İl Sağlık Müdürlüğü'nden hibe olarak alınmıştır. Mevcutta 2 adet olan cenaze aracı sayımız 4'e çıkartılarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet sunulmuş olacaktır”ifadelerine yer verdi.

Kente en iyi şekilde hizmet verebilmek amacıyla araç filosunun her geçen gün daha da güçlendirdiklerini aktaran Barakazi, “Göreve başladığımız tarihten itibaren araç filomuza ayrı önem verdik. Filomuza kattığımız 41 araçla araç sayımızı 103'e çıkardık. Bununla birlikte İtfaiye Müdürlüğümüz ve Makine İkmal Müdürlüğümüzün teknik ve donanımsal olarak ihtiyaçlarını giderdik. Araç sayısındaki artışla hizmet kalitemizi de arttırdık. Bu kapsamda her geçen gün araç parkımızı genişletmeye ve iş makinelerinin sayısını artırmaya çalışıyoruz. İş makinelerimiz ilimizin dört bir yanında devam eden çalışmalarımızda hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır"diye konuştu.