Bingöl Kadın Emek Çarşısının kapıları tekrar açıldı

Bingöl'de kadınlar için kurulan bir süre hizmet verdikten sonra kapanan ardından yapılan çalışma ile tekrar aktif hale getirilen "Kadın Emek" çarşısı açıldı.

Merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Sağlık Müdürlüğü yanında bulunan "Kadın Emek Çarşısı" için aktifleştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı. Yapılan çalışma sonrası 18 işlikten 15'i ücretsiz olarak kadın girişimci adaylarına ücretsiz olarak verildi. 3 işlik ise Bingöl Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki çeşitli kurslarda üretilen ürünlerin pazarlanması amacıyla tahsis edildi.Tekrar canlanan çarşı için bugün tekrar açılış programı düzenlendi. Açılışa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurumlarının temsilcileri, kadın girişimciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta işlikleri gezen ve kadın girişimcilerle sohbet eden Vali Kadir Ekinci, “Buranın tekrar canlanması için biz elimizden gelen tüm desteği sizlere vereceğiz. Sizlerde, ev ekonominize katkı sunmak için burayı canlı tutmalısınız” dedi.