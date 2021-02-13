Bingöl Karlıova'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. İlçede kar kalınlığı yer yer 15 santime ulaşırken, belediye ekiplerince kar temizliği de başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde de kar yağışı 10 günlük aranın ardından yeniden başladı.Yüksek rakımlı ilçelerden Karlıova'da gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar devam etti. İlçe beyaza bürünürken kar kalınlığını da yer yer 15 santimetreye ulaştı. Güne kar yağışıyla uyanan kısıtlamadan muaf esnaflar işyerlerinin önünü temizlerken, belediye ekipleri de ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Belediye ekipleri kepçe ile topladıkları karları kamyonlarla ilçe dışına taşımaya başladı.

Çalışmaların sabahın erken saatlerinde başladığını söyleyen kepçe operatörü Mücahit Özyıldırım, “İnsanlarımızın mağdur olmaması için sabahın erken saatlerinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. Şuanda temizliğimize başladık ve yükleme yapacağız. Karı ilçe merkezinden ilçe dışına taşıyacağız” dedi.

İlçeye 2 haftadır kar yağmadığını dile getiren Ahmet Kanat ise “Yaklaşık 2 haftadır Karlıova'da kar yağmıyordu. Bu sabah yine karla uyandık. Karlıova güzel bir kış geçirdi. Kış geri geldi. Kar berekettir aslında. Karın yağması çiftçilerimiz için faydalı da olur” diye konuştu.