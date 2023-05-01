İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl kırsalında Gökçe Tuygun görüntülendi

IUCN kırmızı listesinde “Asgari endişe altında” olan Gökçe Tuygun, Bingöl’de bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

IUCN kırmızı listesinde “Asgari endişe altında” olan Gökçe Tuygun, Bingöl'de bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.


Bingöl'de IUCN kırmızı listesinde “Asgari endişe altında” olan Gökçe Tuygun, merkeze bağlı Kumgeçit köyü kırsalında doğa çekimi yapan Serhat Bürke, tarafından görüntülendi. Gökçe Tuygun bir süre sonra gözden kaybolurken, doğa fotoğrafçısı Bürke, ilk defa bu türü görüntülediğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.