İhlas Haber Ajansı

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Bingöl Kurban Bayram'ı denetimi

Bingöl’de Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Bingöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bayram öncesi ilgili birimlerdeki ekiplerin, gıda ürünlerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede hareket eden Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki işletmeleri denetledi.


Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için şehir genelindeki işletmelerde fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini sürdürüyor” denildi.

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