Bingöl Mevlana Ortaokulu satrançta Türkiye şampiyonasına katılacak

Erzurum’da gerçekleşen bölge satranç turnuvasında 4’üncü olan Bingöl Mevlana Ortaokulu, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Erzurum'da gerçekleşen bölge satranç turnuvasında 4'üncü olan Bingöl Mevlana Ortaokulu, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde okul sporları çalışması kapsamında düzenlenen satranç turnuvasının bölge yarışmaları düzenlendi.
18-22 Mart tarihlerinde Erzurum'da gerçekleşen turnuvada Mevlana Ortaokulu 4'üncü olarak Sivas'ta düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası katılma hakkı kazandı.
Okul idaresi, mücadelede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.