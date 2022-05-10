İhlas Haber Ajansı

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Bingöl polisi, karayolda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, karayolda yolculuk yapan göçerlerin güvenliğini sağladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, karayolda yolculuk yapan göçerlerin güvenliğini sağladı.


Bingöl'de havaların ısınmasıyla göçerlerin de yolculuğu başladı. Karayolda yaya bir şekilde sürüleriyle ilerleyen göçerlerin güvenli bir şekilde ilerlemesi için İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.


Genç-Bingöl karayolundaki göçerlerin geçişi sırasında çalışma yapan ekipler, olası bir kazanın meydana gelmemesi için trafik akışının kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

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