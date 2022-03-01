İhlas Haber Ajansı

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Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Hesarek Kayak Merkezinde ’Siberay’ Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Hesarek Kayak Merkezinde 'Siberay' Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, her geçen gün gelişen teknolojilerin ve bu gelişimin ortaya çıkardığı sorunlar ve mağduriyetlere yönelik bir çalışma yürüttü. Buna göre, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde 'Siberay' projesi kapsamında Siberay standı açan ekipler, sanal dünyada güvende kalma bilinci oluşturmak amacıyla yaklaşık bin 500 kişiye bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilerek broşür dağıtımı yaptı.


Bingöl polisi, sanal ortamda yasadışı bahis tuzağı ve sosyal medya kullanımında şifrelerin önemi hakkında halkın tüm kesimine ulaşılması konusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini de belirtti.

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