Bingöl polisinden “Kadına El Kalkamaz” çalışması

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından, merkez Dörtyol mevkii üzerinde bayanlara yönelik İçişleri Bakanlığı talimatı ile “Kadına El Kalkamaz” broşürünün tanıtımı ve dağıtımını gerçekleştirdi. KADES uygulamasının da tanıtılması amacıyla oluşturulan stantta, uygulamanın indirilip telefona yüklenmesi, kayıt olunma ve kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı gibi bilgiler broşürlerle de desteklenerek anlatıldı.