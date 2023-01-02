Bingöl polisinden 'Kadına El Kalkamaz' çalışması

Bingöl'de polis ekipleri, vatandaşları 'Kadına El Kalkamaz' çalışmasıyla bilgilendirdi ve KADES uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli, 'Kadına El Kalkamaz' çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede merkeze bağlı Genç Caddesi saat kulesi önü, AVM ve üniversite caddesinde çalışma yapan personel, 'Kadına El Kalkamaz' tanıtım broşürünü dağıtıp kadınları bilgilendirdi. Personeller ayrıca KADES uygulamasını kadınlara tanıtarak, telefonlara indirmelerini sağladı.

Ekipler, söz konusu çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.