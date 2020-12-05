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Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı

Bingöl’de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.

Bingöl'de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren ise her zaman kalabalığın olduğu Genç ve İnönü Caddeleri ile Çapakkur Köprüsü, Üniversite kavşağı ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesindeki sokaklar sessizliğe büründü.


Kısıtlamadan muaf olanlar işyerlerine giderken, güvenlik güçlerince kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurularak kontroller yapılmaya başlandı.Kontrollerde şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı kısıtlamadan muaf olanların çıktığı öğrenildi.


Gün boyu şehirde kontrollerin süreceği aktarıldı.

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