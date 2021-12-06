Bingöl Solhan Spor Mehmet Şahin ile yollarını ayırdı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhan Spor'da ayrılık yaşandı. 4 sezon takımın antrenörlüğünü yapan tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Şahin ile yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017-18 sezonunun son haftalarında anlaştığımız ve aynı sezon Efeler Ligi yolunda bizlere final heyecanı yaşatan, bir sezon sonra 2019-2020 sezonunda tekrar takımımızın başına geçerek Efeler Ligine çıkmamızın baş mimarı olan, Efeler Liginde geçirdiğimiz bu iki sezon takımımızın başında bulunan başantrenörümüz Mehmet Şahin ile karşılıklı anlaşma suretiyle yollarımız ayrılmıştır. Beraber geçirdiğimiz 4 sezon boyunca takımımızda iz bırakarak katkı sunan Mehmet Şahin hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

Mehmet Şahin'in de görüşlerine yer verilen açıklamanın devamında, "Bingöl Solhan Spor'daki görevimden bugün itibariyle istifa etmiş durumdayım. Bugüne kadar bana görevimde yardımcı olan Başkanım Ziya Sözen ve bütün çalışma yıllarımda yardımcı olanlara teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.