Bingöl Solhan Spor, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, yollarını ayırdığı sporculardan sonra yeni sporcuları açıklamaya başladı.

Solhan Spor, açıkladığı ilk isim daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını giyen Bulgar smaçör Branimir Grozdanov oldu.

Transfer hakkında bilgi veren Bingöl Solhan Spor Başkanı Ziya Sözen, “Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiğimiz üç sporcumuz takıma uyum sağlamadığından, oynadığımız hazırlık maçlarında, Türkiye Kupası maçlarında ve ligin ilk U2 hafta karşılaşmasında beklenen performansı veremediğinden, ileriye dönük oyun beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu düşündüğümüzden iyi niyet çerçevesinde kontratlarını karşılıklı fesih ettik. Giden sporcularımızın yerini doldurmak için hiç ara vermeden yeni sporcuları açıklamaya başlıyoruz. Giden yabancı oyuncularımızın boşalan yabancı hakkını tekrar bir yabancı oyuncu ile doldurarak Bulgar smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştık. İki gün içinde görüşme halinde olduğumuz yeni bir yabancı smaçör ile anlaşıp duyuracağız. Taraftarlarımız merak etmesinler takımımız için en iyisini yapıp, inşallah hep beraber güzel sonuçlar alacağız. Yeni sporcumuza hoş geldin diyor, Kulübümüz ve Sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.