Bingöl Solhan Spor smaçör Turgay Doğan ile anlaştı

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, takviye transferi olarak smaçör Turgay Doğan ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, deneyimli smaçör Turgay Doğan ile anlaştı. Sezon başında yaptığı transferlerden verim alamayan Bingöl Solhan Spor, yollarını ayırdığı sporcuların yerini yeni sporcular ile dolduruyor. Yollarını ayırdığı bir yabancı sporcunun yerine yeni bir sporcu ile anlaşan Bingöl Solhan Spor, yaptığı son transfer ile yerli bir sporcu ile anlaşarak bir yabancı sporcu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Ziya Sözen, yaptığı açıklamada bir yerli sporcu ile anlaştıklarını bir yabancı sporcu için ise çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Sözen, “Sezon başında anlaştığımız bazı sporculardan istediğimiz verimi alamayınca yollarımızı ayırma durumunda kaldık. İki yabancı ve bir yerli sporcumuzun ayrılığının ardından bir yabancı sporcumuzu takımımıza katmıştık. İkinci bir yabancı sporcu görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün itibariyle birde yerli smaçör transferimizi gerçekleştirerek, deneyimli smaçör Turgay Doğan ile anlaştık. Türkiye'nin önemli kulüplerinde önemli başarılarının yanında deneyimleri bulunan Turgay kardeşimizin takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız için bu transferi gerçekleştirdik. sporcumuza hoş geldin diyor, Kulübümüz ve Sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.