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Bingöl Solhanspor'da 4 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı, Galatasaray ve Afyon maçları ertelendi.

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor'da 4 oyuncunun Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı, Galatasaray ve Afyon maçları ertelendi.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor, 4 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Bingöl Solhanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Cocid-19 salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm takım izolasyon kurallarına uymakta olup Galatasaray ve Afyon müsabakalarımız ertelenmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımıza acil şifalar diler, takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi.

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