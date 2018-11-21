Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencileri önlük giydi

Dr.İbrahim Çapak," Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde halka hizmet edecek bir hastane sürecimiz var. Resmi süreci başlattık. Halka hizmet edecek ve tedavilerin yapılacağı bir hastane kurmuş olacağız"dedi.

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi. Bingöl Üniversitesi Enstitüler Konferans Salonunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Hakan Olgun ve Prof. Dr. Ramazan Solmaz; Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, fakülte dekanları, kurum amirleri, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı bir diş hastanesi için resmi girişimleri başlattıklarını belirterek, diş hastanesini de en kısa sürede Bingöl'ün hizmetine sunmaya çalışacaklarını açıkladı.

Prof. Dr. Çapak, “Diş Hekimliği Fakültemiz, üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için önemli bir fakülte. Bu yıl nasip oldu ilk öğrencilerimizi de aldık. İnşallah fakültemizin hızlı bir şekilde gelişimini sağlayıp şehrimize ve bölgeye katkısını sağlayacağız. Diş Hekimliği Fakültemizin özellikle ilimize katacağı çok şey var. Fakültelerimizin ve yüksek okullarımızın öğrenci profili Türkiye'nin her yerinden öğrenci gelecek şekilde olacak. Geçen yıl diş hekimliği ile birlikte üniversitemizde 14 yeni program açılmıştı. Önümüzdeki dönem diş hekimliğinin bazı programları ile beraber lisans ve ön lisans bazında yeni programları da açmış olacağız. Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde diş hekimliğimiz destekleyecek ağız ve diş sağlığı ile alakalı iki yıllık programları da önümüzdeki zaman diliminde faaliyete sokmuş olacağız”ifadelerini kullandı.

"Halka hizmet edecek bir hastane sürecimiz var, resmi süreci başlattık.

Bingöl Üniversitesinin bölge üniversiteleri arasında çok iyi bir konumda olduğunu belirten Rektör Çapak," 2007 sonrası kurulan üniversitelerin en iyilerinden birisi olduğumuzu kolaylıkla söyleyebiliriz. Hem öğretim üyesi potansiyeli, hem öğrencilerimizin tercihi, hem program sayısının fazlalığı, hem de fiziki güzelliği ile öne çıkan bir üniversiteyiz. Pek çok özel üniversiteden bile daha görkemli bir üniversite olduğumuzu ifade edebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çıtamızı daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Şehre hizmet açısından Diş Hekimliği Fakültesi ile yetinmeyeceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde halka hizmet edecek bir hastane sürecimiz var. Resmi süreci başlattık. Halka hizmet edecek ve tedavilerin yapılacağı bir hastane kurmuş olacağız. Mevut Diş Hekimliği Fakültemizin bulunduğu MYO binamızın bir katını tamamen Diş hekimliği fakültesi ve hastanesinin hizmetine vereceğiz. Çok geniş ve rahat hizmet verebilecek bir alana sahip. Hastalara güzel hizmet verebilecek bir alanı bu binamızda oluşturacağız. Faaliyete girmesiyle beraber bir yandan halka hizmet etmiş olacağız, bir yandan da öğrencilerimiz için uygulama alanı oluşturmuş olacağız. Fakülte ve diş hastanesi için yeni bina için bir yatırım programız var da var zaten” şeklinde konuştu.

Öğrencilere önlüklerin giydirilmesinin ardından tören sona erdi.