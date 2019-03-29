İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl Üniversitesi öğrencileri, robot yarışında 4. oldu

Bingöl Üniversitesi (BÜ), öğrencileri yıldız savaşları kategorisinde 4’üncü oldu.

Bingöl Üniversitesi (BÜ), öğrencileri yıldız savaşları kategorisinde 4'üncü oldu.


Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl Yıldız Robotics Contest Yarışmasının 6'ıncısı düzenlendi. Yarışmaya BÜ Makine Mühendisliği öğrencileri de katıldı.İstanbul Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon, makine mühendisliği ve teknik lise öğrencileri hünerlerini sergiledi.BÜ öğrencileri de "Yıldız Robocon" yarışmasında ‘BİNMAR 1246' isimli robotla yarıştı. Bingöl'den giden öğrenciler yarışmada dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.