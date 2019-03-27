Bingöl Üniversitesi'nde 12 yeni lisansüstü program açıldı

Üniversiteden yapılan açıklamada;" 2018 yılı ikinci yarısı ve 2019 yılının ilk ayında bünyemizde 40'tan fazla bölüm ve program açıldı. Bunlardan 12 tanesi, yeni yüksek lisans ve doktora programı. Fiziki yapısı ve çehresi ile güzel bir kampüse sahip olan üniversitemiz, bilimsel açıdan da çıtasını yükseltmeye devam ediyor"denildi.

Açıklamada, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde olanların, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Bölümü,Matematik Tezli Yüksek Lisans, Arı ve Arı Ürünleri Doktora, Biyoloji Doktora, Arı ve Arı Ürünleri Yüksek Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim, Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans, Felsefe Tezli Yüksek Lisans, Ekonomi ve Siyaset Tezli Yüksek Lisans,Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans ve Temel İslam Bilimleri Doktora programları olduğu kaydedildi.

Bingöl Üniversitesi'nin kente, bölgeye ve Türkiye'ye faydalı, toplumsal faydaya dönük bilim üreten bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Çapak, açılan yeni bölümler, bu yıl alınan ve önümüzdeki yıl öğrenci alınacak yeni bölümlerle çok daha güçlü bir üniversite olduklarını söyledi.