Bingöl Üniversitesinde 2 yeni merkez kuruldu

Dr. İbrahim Çapak,üniversite bünyesinde Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu söyledi.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 22 Ön lisans, 11 Lisans ve 12 Lisansüstü yeni program açılan BÜ'de, mevcut 19 araştırma ve uygulama merkezine iki yeni merkez eklendiği bildirildi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Diş Hekimliği ile Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezlerimizi kurduk. İki yeni merkezimiz de ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amaçlarına değinen Rektör Çapak; “Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.Bu sayede merkeze başvuran acil ve diğer hastalara en güncel hizmeti vermek. Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis tedavi hizmeti sunmak. Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak. Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak. Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak. Faaliyet alanlarından biri de merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi,rehabilite edilmelerini sağlamayıp ilgili birimleri oluşturmak” diye bilgi verdi.