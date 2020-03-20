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Bingöl Üniversitesi'nde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

Bingöl Üniversitesi kampüsünde korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda salgın nedeniyle eğitimin ara verildiği üniversitelerden Bingöl Üniversitesi'nde de kampüs içerisinde korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışmaları yapıldı. Ekipler, rektörlük binası, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler ve kütüphane olmak üzere personel ile öğrencilerin kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Kampüs içerisinde dezenfekte işlemlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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