, Bingöl Üniversitesi'nde ‘Oku, Karanlıktan Aydınlığa' konferansı düzenlendi.

Uzman Psikolog, Kişisel Gelişimci ve Yazar Kazım Yurdakul, Bingöl Üniversitesi'nde ‘Oku, Karanlıktan Aydınlığa' konferansı ile öğrencilerle buluştu. Konferansa katılan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ise konuşmasında geleceği kurgulayacak en önemli şeyin okumak olduğunu aktardı.

Gençlerin internet ve sosyal medyanın esiri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çapak, “Ancak okumakla bu girdaptan çıkmamız mümkün olabilir. Mutlaka okumak, okumak, yeniden okumak diyorum. Yeni kütüphanemizde de okumak için şartlar son derece müsait. Sizlerden kütüphaneyi çok iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum” dedi.

Her gün mutlaka bir kitap okuduğunu vurgulayarak başlayan Yazar Kazım Yurdakul ise, “Dinimiz kutsal kitabı da ‘Oku' emriyle başlar. Karanlıktan aydınlığa ancak okumakla çıkabiliriz. Biz, eğer çok okumayıp araştırmazsak, sadece ezberimizde olanlarla, çevremizden duyduklarımızla hareket ederiz. Onlarla yetinirsek hiçbir şekilde mesafe alamayız. Sadece sevdiğimiz şeyleri okumakla da yetinmemeliyiz. Farklı bilgi ve deneyimlerimiz bizi farklı fikirlere götürür. Ben haklıyım, benimki doğru dediğimiz için de sürekli kavga halindeyiz. İslam tarihinde bilim ve düşünce dünyasını etkileyen en önemli olaylardan biri Endülüs'teki kütüphanenin yakılmasıydı. Bu kütüphane yakıldıktan sonra dünya karanlığa gömüldü. Bütün dünya İslam bilim insanlarının ve filozoflarının düşünceleri ve ürettikleri ile aydınlanıyordu. Ondan sonra Yunan akımı ile dünyamızı tamamen karanlığa gömdüler. Müslüman bilim adamlarının bütün eserlerini yaktılar Endülüs'te. Bize ezberlemeyi, ezbere yürümeyi, ezbere giderek fark etmememizi öğrettiler. Bu hala devam ediyor. Hepimizin bir bütünün parçaları olduğumuzun farkında olmadığımız için de ayrıştırıldık” diye konuştu.

“Düşünmüyoruz,düşünmeden yaşıyoruz”

Toplumların çoğunun düşünmeden yaşadığını belirten Yurdakul, “Düşünmüyoruz, düşünmeden yaşıyoruz. Kendimize yakın bir gazetenin ya da yayının ve çevremizden aldıklarımızla yaşıyoruz. Ben bunu okumam demeyin. ‘Hayatta okumam' diyeceğiniz bir şey olmamalı. O da ezbere yaşamaktan kaynaklanıyor. Zaten o okumam dediğiniz şeyin ne olduğunu bilmeniz için onu okumanız lazım. Sürekli ben neler yapabilirim, neler başarabilirim diye kendinize sorun. Hayatı anlayıp, anlamlandırmaya çalışın. Ben hayatım boyunca bunu yaptım. Hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştım. Her zaman karşınıza engeller çıkacaktır muhakkak. Hayat, her şeye rağmendir, her şeye rağmen yaşamaktır. Hayatta; burada engeller vardı geçemedim diyenler de var, burada bir engel vardı onu da geçtim diyenler de” ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Çapak, Yurdakul'a günün anısına teşekkür plaketi verdi.