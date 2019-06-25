Bingöl Üniversitesi'ne 4 Bin 742 kontenjan ayrıldı

Bingöl Üniversitesi'ne bin 929'u lisans, 2 bin 813'ü ön lisans olmak üzere toplamda 4 bin 742 kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Bingöl Üniversitesi'ne 2019-2020 akademik yılında 4 bin 742 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin yayımladığı 2019 tercih kılavuzunda Bingöl Üniversitesi'ne bin 929'u da lisans, 2 bin 813'ü ön lisans olmak üzere toplam 4 bin 742 öğrenci kontenjanı ayrıldığı açıklandı.

Üniversitelerinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Fiziki büyüme ve öğrenci sayısı ile birlikte bilimsel anlamda da gelişmeye devam ediyoruz. Başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin çıkarlarına hizmet etmek ve ülkemizi ileri taşımak için tüm gücüyle çalışan bir üniversiteyiz. Toplumsal faydaya dönük bilim üreten ve yaşantı dünyasına katkı sağlayarak toplumsal hayata dokunan bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. 2019 YKS sonuçları ile üniversitemize gelecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.