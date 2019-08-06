Açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bingöl Üniversitesi'ni 4 bin 221 öğrenci tercih etti.

Bu yıl için ÖSYM'nin belirlediği tercih rehberindeki 4 bin 742 kontenjandan 4 bin 221'i doldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı ve elektronik kayıtların ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiğini aktarıldı.

Yerleştirme sonuçlarına göre Fen Edebiyat Fakültesi için açılan 903 kontenjanda 845'i dolarken, İlahiyat Fakültesi'nin 165 kontenjanın tamamı, Veteriner Fakültesi için açılan 62 kontenjanın tamamı doldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 62 kontenjanından 35'i dolarken, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde 71 kontenjan, Sağlık Bilimleri Fakültesi için açılan 164 kontenjandan 141'i tercih edilirken Ziraat Fakültesinde 24 kontenjana öğrenci yerleşti. Buna göre lisans bölümleri için belirlenen bin 935 kontenjandan bin 704'ü dolmuş oldu. Bu sayılara BESYO için alınacak 320 öğrenci kontenjanın da dahil olduğu öğrenildi.

Ön lisans programlarının da yoğun ilgi gördüğü Bingöl Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için açılan 664 kontenjandan 554'ü dolarken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için ayrılan bin 50 kontenjanın tamamı doldu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 608 kontenjandan 456'sı tercih edilirken, Genç Meslek Yüksekokulu'nda açılan 274 kontenjanın 240'ı doldu. Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için açılan 217 kontenjanın tamamı dolarken, Lisans ve ön lisans için ayrılan kontenjanların genel doluluk oranı ise yüzde 88 olarak gerçekleştiği bildirildi.