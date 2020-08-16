Bingöl Valiliğinden Covid-19 uyarısı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düğün ve nişan etkinliklerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle riayet edelim. Kural ihlali yapanları uyaralım. Unutmayalım,Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymak sizi, ailenizi ve sevdiklerini hayata bağlar.Hayatın en önemli adımlarından bir tanesini atıp dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar dileriz” denildi.