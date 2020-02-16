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Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı

Bingöl Valiliği, Elazığ’da depremzedelere 500 adet gıda kolisi gönderdi.

Bingöl Valiliği, Elazığ'da depremzedelere 500 adet gıda kolisi gönderdi.


Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok il afet bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. Bingöl Valiliği de hazırladığı 500 adet gıda kolisini AFAD İl Müdürlüğü aracılığıyla Elazığ AFAD Lojistik Merkezi'ne gönderdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce hazırlanan 500 adet gıda kolisi afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Elazığ AFAD Lojistik Merkezi'ne teslim edildi” denildi.

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