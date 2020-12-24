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Bingöl Valiliği'nden öğrencilere kitap desteği

Bingöl Valiliği, öğrenciler için bin 757 adet kitap desteğinde bulundu.


Bingöl Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm eğitim birimlerine yönelik bin 757 adet kitap desteğinde bulundu. Kitaplar, öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okul yönetimlerine gönderildi.


Okuyan insanın empati yeteneğinin geliştiğini ve dünyaya bakış açısının değiştiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney," Okuyan insanın ideolojik saplantıları da olmuyor, ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor. Okuyan insanın ruh iklimi farklı oluyor. Onun için bizim dünyayı anlamamız ve anlamlandırmamız için kesinlikle okumamız, okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılması adına öğrencilerimize iletilmek üzere müdürlüğümüze teslim edilen kitaplar valimiz Kadir Ekinci'ye şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

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