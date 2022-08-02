Bingöl Valisi Ekinci, derece yapan öğrencileri ağırladı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, LGS ve YKS il birincileri ile Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birinci olan öğrencileri makamında ağırladı.

Vali Kadir Ekinci, LGS İl birincisi olan Gazi Ortaokulu öğrencisi Samet Arda Ayık, YKS il birincisi olan TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi öğrencisi Bejna Gündoğdu ile Milli Eğitim Bakanlığınca Şanlıurfa'da düzenlenen ve 6 ülkeden 665 robotun yarıştığı Uluslararası MEB Robot Yarışması Mini Sumo kategorisinde şampiyon olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Hezercan Akengin ve Mert Ali Usal'ı makamında kabul etti. Öğrencileri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Vali Ekinci, “Sizler Türkiye'mizin aydınlık yarınlarısınız, geleceğimizin teminatısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Vali Ekinci son olarak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.