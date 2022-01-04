İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl Valisi Ekinci: “Kitap yarınlarımızı şekillendirir, hayatımıza anlam katar”

Kütüphane açılışında öğrencilerle buluşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Zamanınızı farklı okumalarla değerlendirin.

Kitap, yarınlarımızı şekillendirir, hayatımıza anlam katar” dedi.


Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan MEB tarafından hayata geçirilen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışına katıldı. Açılışı gerçekleştiren Vali Ekinci, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Vali Ekinci, “Sizler geleceğimizsiniz. Zamanınızı farklı okumalar ile değerlendirin. Kitap, yarınlarımızı şekillendirir, hayatımıza anlam katar” dedi.


Kütüphane açılışına Vali Ekinci'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.