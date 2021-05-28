Bingöl Valisi Ekinci, yol çalışmalarını inceledi

Kiğı Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ihalesi yapılan Bingöl- Kiğı İlçesi Dallica, Ağaçöven, Açikgüney, Sabirtaşi, Demirdöş ve Bilice grup köy yolu altyapı, bakım, onarım ve BSK kaplama yapım işi geçtiğimiz ay başladı. Yol genişletme ve altyapı onarım işleri devam ederken, Vali Kadir Ekinci Kiğı ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ekinci'ye ziyaretinde Kiğı Kaymakamı Enis Aslantatar, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ ve Sancak Beldesi Belediye Başkanı Nusret Koçin eşlik etti.