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Bingöl Valisi Ekinci'den ev ziyaretleri

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve eşi Tuba Ekinci, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.


Vali Kadir Ekinci ile eşi Tuba Ekinci ile birlikte ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda merkeze bağlı Simani Mahallesinde ikamet eden Orman ve Serttağ ailelerinin evine giden Ekinci çifti, ailelerle sohbet edip, taleplerini de dinledi. Evdeki çocuklarla da yakından ilgilenen Ekinci çifti, onlara hediyeler verdi.


Ailelere misafir olduklarını belirten Vali Kadir Ekinci, “Çaylarını içtik, sohbet ettik. İnşallah daima insanımızın yanında ve emrinde olmaya, müşküllerini çözmeye devam edeceğiz” dedi.

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