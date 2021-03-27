Bingöl Valisi Ekinci,"En kısa sürede yaralar sarılacaktır"

Bingöl'de yaşanan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini aktaran Vali Kadir Ekinci, “Vatandaşlarımızın uğradığı zararın biran önce telafi edilmesi için ilgili bakanlıklardan ödenek talebi yapılmıştır.Bu ödenekler aktarıldığında ivedilikle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacak, en kısa sürede yaralar sarılacaktır”dedi.

Bingöl'de 24 Mart'ta sağanak yağışın ardından meydana gelen ani su baskınları ve sel nedeniyle birçok ev ve işyerinde maddi hasar meydana geldi.Valilik ve belediye koordinesindeki ekipler, sel sonrası zararın en çok olduğu mahalle ve caddelerde yoğun bir çalışma sürdürdü. Hasar tespit çalışması da yürüten ekipler, ayrıca ailelere destek vermeye başladı.

Seli anımsatan Vali Kadir Ekinci, "Maalesef sel ve fırtına sonrasında bazı mahallelerde konut ve işyerlerine ait su baskınları görüldü. Buna farklı olarak farklı düzeylerde maddi hasarlar gerçekleşti. Bu süreçte can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi ekiplerimiz felaketin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmuş, ihbarlara koşmuş, duruma müdahale etmişlerdir. Kurumlarımız mağduriyetlerin giderilmesi ve felaketin izlerinin bir an önce silinmesi için el ele gece gündüz çalışmışlardır. Afetin hemen ardından Türk Kızılay Bingöl Şubesi tarafından mağdur 14 aileye gıda kolisi, temizlik seti ulaştırılmış, Psikososyal destek ekiplerimizce gerekli sosyal hizmet müdahaleleri yapılarak zarar gören ailelerden sosyal ve ekonomik destek amaçlı başvurular alınmıştır”ifadelerini kullandı.

Afetle ilgili desteklerin süreceğini belirten Vali Ekinci, “Afet sonrası hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak vatandaşlarımızın uğradığı zararın biran önce telafi edilmesi için ilgili bakanlıklardan ödenek talebi yapılmıştır. Bu ödenekler aktarıldığında ivedilikle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacak, en kısa sürede yaralar sarılacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da en hızlı ve etkin şekilde siz kıymetli hemşerilerimizin yanında, emrinde ve hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu.