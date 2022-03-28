Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Gelişmişliğin esas kriteri bilgi ve kültür seviyesidir”

Gelişmişliğin esas kriterinin bilgi ve kültür seviyesi olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, "Bilginin ve bilgeliğin en öneli kaynağı da kütüphanelerimizde okuyucularını bekleyen kitaplar ve kütüphanelerdir" dedi.

Kütüphaneler Haftası programı nedeniyle İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet İşlek, beraberindeki heyetle birlikte Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Bu haftayı farklı etkinliklerle dolu dolu geçirmeyi planladıklarını aktaran İşlek, her konudaki desteklerinden dolayı teşekkür Vali Ekinci'ye teşekkür ederek günün anlamı ile ilgili hediye takdim etti.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kadir Ekinci, “Gelişmişliğin esas kriteri bilgi ve kültür seviyesidir. Bilginin ve bilgeliğin en öneli kaynağı da kütüphanelerimizde okuyucularını bekleyen kitaplar ve kütüphanelerdir. Sosyal medya alışkanlığının hakim olduğu ve ilgililerin de internet üzerinden bilgiye ulaştıkları günümüzde, kitap basımı, kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane müdavimliği gibi hassas konularda daha verimli çabalar üretmeliyiz. Kütüphaneler, bilginin biriktirildiği ve yarınlara taşındığı değerli mekanlar olarak kültürel mirasımızın yeni nesillere aktarılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Dün medeniyetini kitap üzerine inşa eden bir milletin evlatları olarak inşallah kitapla dostluğumuzu daim kılacak, kütüphanelerimizi bilgi merkezleri olarak hayatımızın vazgeçilmezleri arasına koyacağız. Çünkü bizler için hiçbir meşguliyet kitap ve bilgi ile eş değer olamaz” diye konuştu.