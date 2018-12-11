İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl ve Tunceli'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl’ün Karlıova ile Tunceli’nin Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ise fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtını etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Elazığ'da yağmur yağışı etkili olurken, Sivrice ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl'ün merkezinde sağanak etkili olurken, Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü. Kar yağmasına en çok çocuklar sevindi. Okul çıkışı kara yakalanan öğrenciler kar topu oynadı. Vatandaşlar, beklenen kar yağışının bu kış erken geldiğini söyledi.


Öte yandan meteoroloji de uyarısını sürdürerek, özellikle fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.