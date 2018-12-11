Bingöl ve Tunceli'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtını etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Elazığ'da yağmur yağışı etkili olurken, Sivrice ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl'ün merkezinde sağanak etkili olurken, Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü. Kar yağmasına en çok çocuklar sevindi. Okul çıkışı kara yakalanan öğrenciler kar topu oynadı. Vatandaşlar, beklenen kar yağışının bu kış erken geldiğini söyledi.

Öte yandan meteoroloji de uyarısını sürdürerek, özellikle fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.