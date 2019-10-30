Bingöl Yedisu'da yüksek rakımlara ilk kar düştü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Şeytan Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağlarının tepesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Dağa yağan karın bulutlarla bir araya gelmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, dün yağmur yağışının etkiliği olduğu Bingöl'de hafta sonuna kadar havanın parçalı bulutlu olacağını, hafta sonu ise sağanak yağış beklendiğini bildirdi.